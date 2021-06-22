В пригороде Улан-Удэ сгорел частный дом

Семью, потерявшую кров, приютят родственники из села Кокорино



В Бурятии в пригородном с Улан-Удэ селе Нур-Селение Иволгинского сегодня утром загорелся частный жилой дом. Огнеборцев вызвали хозяева дома, которые успели благополучно эвакуироваться до прибытия первых подразделений, сообщили в республиканском главке МЧС.



К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены сарай, летняя кухня, баня, крыша и восточная стена дома. Стремительному распространению огня способствовала плотная застройка и ветреная погода.



Около получаса потребовалось пожарным для локализации очага. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Площадь пожара превысила 150 квадратных метров. Всего на тушении работали 13 человек и четыре единицы техники. Пострадавших нет.



Семья из двух взрослых и трех детей, которые проживали в сгоревшем доме, будут переселены к родственникам в село Кокорино Иволгинского района, уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. .



С начала года в республике произошло более 2 тысяч пожаров, на которых 28 человек погибли, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.



Фото: 03.mchs.gov.ru

