В Бурятии сельчанка придумала себе перелом позвоночника

Ей хотелось отсрочить наказание в виде 90 часов обязательных работ за пьяную езду



В Бурятии прокуратура Иволгинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы села Сотниково. Она обвиняется в «подделке официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», сообщили в прокуратуре республики.



Ранее Иволгинским районным судом женщина осуждена за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ей назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ. При рассмотрении судом ходатайства об отсрочке отбытия наказания автоледи и предоставила медицинскую справку об имеющемся у нее ушибе грудной клетки. Справка выдана медицинским учреждением.



Во время изучения документа прокурор обнаружил, что женщина собственноручно дописала в справку заведомо ложные сведения о переломе и трещинах в позвоночнике. По результатам проверки прокуратуры района было возбуждено уголовное дело. Похоже, к старому наказанию у предприимчивой симулянтке добавится еще одно.



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