Госэкспертиза рассматривает проект возрождения Котокеля

Дно озера-спутника Байкала ждет расчистка от отложений, а берегов – от камышей



В Госэкспертизу поступила проектная документация улучшения экологического состояния озера Котокельское Прибайкальского района Бурятии. Реализация комплекса мер планируется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», сообщили в минстрое Бурятии.



Озеро Котокельское (Котокель) расположено в Прибайкальском районе на восточном побережье Байкала, в двух километрах от его береговой линии, между реками Турка и Кика. Это озеро - уникальный природный объект, в 1975 году оно было признано памятником природы Бурятской АССР.



Начиная с 1960-х годов в озере стал резко снижаться уровень воды. С начала 2000 годов он понизился еще почти на метр. В озере сложилась неблагоприятная экологическая ситуация, включающая ухудшение качества воды, массовое развитие водорослей, катастрофическое уменьшение кормовой базы и, как следствие, снижение рыбных запасов. Побережье заросло камышом, тиной. В июле 2008 года на озере были отмечены факты массовой гибели рыбы, а также зарегистрированы случаи заболевания гаффской болезнью населения, связанные с употреблением в пищу рыбы из озера.



В настоящее время происходит заболачивание озера, нарушается экологический баланс природно-ландшафтного комплекса, наблюдается намывание грунта, образование заболоченных участков.



«Озеро Котокель имеет большое экологическое, социально-экономическое и рекреационно-эстетическое значение, поэтому его сохранение является важным направлением в области охраны окружающей среды», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



Для предотвращения негативных явлений приято решение провести расчистку мелководья озера Котокельское на участке массового отдыха населения. ООО «Экоцентр» по заданию минприроды Бурятии разработал проект по расчистке дна озера от донных отложений, а берегов – от камышовой растительности.



Проектом предполагается расчистить 3,9 километра побережья озера, вынуть донные отложения с площади 6,5 гектара в объеме более 5 тысяч кубометров, скосить камыш с площади один гектар.



«Работы будут производиться механизированным способом, с использованием специальной плавающей техники, которая удаляет верхний слой донного грунта вместе с корневищами камышей и водорослей. Извлекаемый илистый грунт на берегу будет обезвоживаться, а затем вывозиться», - добавил Евгений Луковников.



«С 1962 по 1979 годы в Бурятии несколько раз пыталось принять меры по повышению водности озера Котокель, разрабатывали мероприятия по созданию проточности озера. Но эти проекты не были реализованы, главным образом, из-за отсутствия финансирования. И только сейчас это становится возможным в рамках нацпроекта «Экология», - отметил Николай Рузавин, министр строительства и ЖКХ Бурятии.



Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих в России.



Фото: economy.buryatia.ru/minstroy





