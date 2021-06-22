В Улан-Удэ перекроют движение трамваев по улицам Сахьяновой и Ключевская

Причина – первый капитальный ремонт путей с момента их укладки в 1970 году

С 24 по 30 июня с 22:00 до 6:00 будет закрыто движение трамваев маршрута №4 по ул. Сахьяновой и Ключевская. В эти дни с 22:00 изменится движение маршрута № 4: «конечная Мелькомбинат» – «Мост Богатырский» – «Химчистка» – «Республиканская больница» – «Элеватор» – «конечная ЛВРЗ» – «Элеватор» – «Республиканская больница» – «Химчистка» – «Мост Богатырский» – «конечная Мелькомбинат».

Причина перекрытия – начало первого капитального ремонта путей с момента их укладки в 1970 году.

- Здесь заменят 457 метров рельсо-шпального полотна. Ремонт производится на железобетонной шпале и применятся технология алюминотермитной сварки, иначе «бесшовный путь» или «бархатный путь». Это обеспечивает бесшумное и плавное движение вагонов, пассажиры не будут чувствовать стуков и перепадов рельсов, - сообщили в администрации города.

Напомним, капитальный ремонт участков трамвайных путей идет на средства единой дальневосточной субсидии. Работы проводит подрядная организация ООО «СМП-398».

В этом году ремонтируют участки по следующим адресам:

– ул. Чертенкова, от ул. Ю.Коммунара до ул. Сенчихина протяженностью 858 м.о.п;

– ул. Балтахинова: подход к Удинскому мосту со стороны ул. Балтахинова протяженностью 457 м.о.п;

– по ул. Ключевская, от ул. Сахьяновой до улицы Лебедева протяженностью 457 м.о.п;

– ул. Сахьяновой, от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой протяженностью 356 м.о.п.

фото: администрация города