В Бурятии перевод 30% персонала на дистант проверят

Контроль за соблюдением предприятиями этого требования возложен на мобильные группы



В соответствии с решением республиканского оперштаба с 21 июня введено требование для организаций и предприятий обеспечить перевод не менее 30 % персонала на удаленный режим работы за исключением сотрудников, функции которых требуют присутствия непосредственно на рабочем месте. Контролем за исполнением этой меры займутся мобильные группы.



Организации должны разместить информацию о переводе части персонала на интернет-портале «Работающая Бурятия» не позднее 24 июня 2021 года. Форма представления информации приведена в приложении №3 к указу главы Бурятии № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».



Мобильные группы будут проводить проверки по организациям и предприятиям на соответствие количества работающих на местах сотрудников заявленным спискам, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Фото: egov-buryatia.ru

