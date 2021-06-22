В Бурятии в ковидные стационары мобилизованы стоматологи

В республике приостановлены плановые осмотры в поликлиниках





Для мобилизации медицинских работников на оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 в поликлиниках и амбулаториях в Бурятии приостановлены плановые профилактические осмотры, сообщили в пресс-службе правительства республики.



С 21 июня временно до особого распоряжения приостановлено посещение взрослыми пациентами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за исключением вакцинации населения, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.



Эти же изменения коснулись и стоматологических клиник. Осталась только экстренная медицинская помощь. Стоматологи и зубные врачи также прошли специальное обучение и заступили на работу в ковидные стационары и поликлиники для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией.



«Каждый день мы изыскиваем новые и новые ресурсы, так как поток пациентов растет. Особенно большие трудности с кадрами. Сегодня на борьбу с коронавирусной инфекцией вышли 2,5 тысячи медицинских работников. Привлечены медики из частных клиник, нам помогают студенты-медики старших курсов, которые работают в первичном звене. Приехали коллеги из Калмыкии поддержать и помочь в это трудное время», - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Напомним, ранее плановые осмотры были приостановлены в детских поликлиниках за исключением вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, подготовки к плановой госпитализации для получения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, а также для оформления медицинской документации при выезде на санаторно-курортное лечение.



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