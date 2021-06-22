В Улан-Удэ высадят 120 деревьев-крупномеров

Озеленение пройдет в городском парке и на нескольких улицах

Нынешним летом будут высажены 120 берёз и тополей. Озеленение пройдет в сквере «Радуга» и на улицах Тулаева, Иволгинская, Кабанская, Революции 1905 г. В столице Бурятии МБУ «Городское лесничество», подведомственное учреждение Комитета городского хозяйства, проводит работы по высадке деревьев-крупномеров в рамках муниципальной программы «Зеленый город». стартовавшей по инициативе мэра Игоря Шутенкова.

- Пересадчик позволяет выкапывать дерево целиком без повреждения корней, ствола, веток, перевозить с комом земли на новое место и производить посадку в заранее подготовленную яму. Это позволяет сохранить зеленые насаждения в любом возрасте и масштабно озеленять городские территории. За один рабочий день получается пересадить до 5-8 деревьев. После пересадки сотрудник городского лесничества создают большие приствольные круги и производят еженедельный обильный полив, - отметили в Комитете городского хозяйства.

Сосны, березы, ели появляются в городских парках, скверах, вдоль магистралей благодаря уникальной машине-пересадчику МБУ «Городское лесничество». Агрегат-пересадчик на базе КАМАЗа является единственным специализированным автотранспортом в Бурятии. Он был приобретен администрацией г. Улан-Удэ несколько лет назад. Со стартом программы «Зеленый город» объемы работы спецтехники значительно увеличились.

Как добавляют в КГХ, посадка деревьев-крупномеров, молодых растений высотой ствола от 1,5-2 метров и сформировавшейся корневой системой, является одним из наиболее эффективных способов быстрого создания зеленых зон. Материал для пересадки берут с мест, где их в любом случае необходимо убрать: с просек линий электропередач, с противопожарных разрывов и т. д. Деревья пересаживают без повреждения корневой системы. Это позволяет им быстро адаптироваться на новом месте и начать рост. Приживаемость крупномеров очень высока и достигает практически 100%.

Отметим, за 3 года действия программы «Зеленый город» в Улан-Удэ было высажено более 80 тысяч саженцев кустарников и деревьев. По результатам контроля прошлых лет прижилось – 84 процента от общего числа. Город планирует улучшить показатели до 100 процентов благодаря разработкам научно-технического совета.

По программе «Зеленый город» к 2024 году обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет свыше 5 кв. м на одного улан-удэнца.

фото: КГХ