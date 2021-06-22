В Улан-Удэ развернули скульптуру, посвященную строителям БАМа

Площадку перед памятником обновят и приведут в порядок



На сегодня подрядная организация расширяет площадку перед скульптурой, посвященной строителям Байкало-Амурской магистрали, обустраивает дополнительные заасфальтированные дорожки к новому корпусу детского сада №113 «Капитошка», а также благодаря строительству нового пандуса сформирует безбарьерную среду.



- Новые аллеи будут освещать 24 новых светодиодных уличных светильника, а жители смогут отдыхать на 10 удобных скамейках. На завершающем этапе подрядчики отремонтируют чашу фонтана, будет обновлена вся плитка на постаменте и на самом фонтане, - рассказали в администрации города.



Первоначально скульптура смотрела в сторону школы, «спиной» к скверу. Архитекторы, обсудив такое расположение, предложили её развернуть в сторону сквера, что может символизировать выход молодежи во взрослую жизнь. Сегодня скульптура с фонтаном стала центральной в сквере, объединяющем комплекс из детского сада №113 "Капитошка" и школы №57 им. Героя России Алдара Цыденжапова.



Осенью в прошлом году на средства «Народного бюджета» здесь построили прогулочные зоны. Уже этим летом в сквере появится система водополива к ранее высаженным в рамках проекта «Зеленый город» деревьям и кустарникам. В будущем году здесь будет высажен газон.



Сегодня благоустройство сквера идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы ведет подрядная организация ООО "Руслан-1".

Напомним, скульптурную композицию «Байкало-Амурская магистраль - Дорога дружбы» подарил Улан-Удэ московский народный художник, лауреатом Государственной премии РСФСР Олег Кирюхин во время Всероссийской художественной выставки «Мы строим БАМ» в Бурятии. Многие годы она украшала сквер у известного на всю республику кинотеатра «Дружба».



Затем, в 2007 году скульптурную композицию из бронзы в 2007 году в связи с реконструкцией Русского драматического театра перенесли на новое место - в центр микрорайона «Энергетик». Здесь построили фонтан, обустроили территорию и разбили одноименный сквер.





фото: администрация города