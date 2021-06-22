В Улан-Удэ сотрудники наркоконтроля пресекли работу опийного притона

Хозяин квартиры, в которой готовили и употребляли зелье, под следствием



В Улан-Удэ в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии пресекли деятельность 42-летнего горожанина по содержанию притона для изготовления и употребления наркотиков опийной группы, сообщили в пресс-службе ведомства.



Дознанием установлено, что хозяин квартиры с начала апреля по июнь предоставлял свое жилище для потребления ацетилированного опия. Полицейские установили двоих наркопотребителей, посещавших квартиру.



Известно, что мужчина самостоятельно закупал расходный материал и изготавливал наркотическое средство для приятелей. Запрещенные вещества он употреблял вместе с ними. От освидетельствования на предмет употребления наркотика хозяин жилища отказался. Он привлечен к административной ответственности. В отношении его приятелей также составлены административные протоколы за потребление наркотических веществ.



С места происшествия полицейскими изъяты шприцы и посуда для приготовления наркотика. Подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.

За систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств в отношении него возбуждено уголовное дело.



Фото: МВД по Бурятии



