Утечка бытового газа стала причиной крупного пожара в Улан-Удэ

От воспламенения газо-воздушной смеси один человек получил травмы и доставлен в больницу



В Улан-Удэ сегодня около девяти часов утра на центральный пункт пожарной связи поступила информация о возгорании в Октябрьского районе города. К месту вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей.



К моменту прибытия пожарных расчетов к месту пожара огнем были охвачены два частных дома и гараж. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой. В настоящий момент очаг ликвидирован. К ликвидации возгорания были привлечены 18 человек личного состава и шесть единиц техники Главного управления МЧС России по Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



По предварительным данным, причиной возгорания стала утечка бытового газа, с последующим воспламенением газо-воздушной смеси. В результате один человек получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время на месте работают органы дознания, которым предстоит выяснить причину и все обстоятельства произошедшего.



Фото: 03.mchs.gov.ru



