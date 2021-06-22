ВСЖД назначает дополнительные вагоны из Иркутска до Черного моря

Они будут отправляться в составе скорого поезда №169/170 Чита – Анапа



С 24 июня начинается курсирование беспересадочных вагонов, следующих из Иркутска в направлении Черноморского побережья. Они будут отправляться в составе дополнительного скорого поезда №169/170 Чита – Анапа, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Беспересадочные вагоны в составе летнего поезда отправятся из Иркутска 24 июня, 13 и 29 июля, а также 14 и 31 августа.



Напомним, что в летние месяцы в направлении Черноморского побережья со станций ВСЖД также отправляются поезда №205/206 Иркутск – Анапа, №229/230 Северобайкальск – Анапа, №273/274 Северобайкальск – Адлер и прицепные вагоны Иркутск – Адлер в составе поезда №269/270 Чита – Адлер.



Оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.



В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.



Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.



Фото: company.rzd.ru



