Медики Калмыкии помогают Бурятии в борьбе с ковид

Врачи планируют отработать в нашем регионе два месяца



В Бурятию прибыли четыре медицинских работника для оказания помощи в ковидном стационаре Улан-Удэ. Они уже завершили вторую смену. Медики планируют отработать два месяца.



Как отметили в правительстве Бурятии, медики из Калмыкии второй раз прибывают для помощи бурятским коллегам. Делегация состоит из четырех опытных специалистов: два врача анестезиолога-реаниматолога Игорь Бокушев из Юстинской районной больницы и Александр Мантышев из Яшкульской районной больницы и две медицинские сестры-анестезисты Оксана Зубенко из Октябрьской районной больницы и Елена Горяева из Юстинской районной больницы.



Возглавил группу Игорь Бокушев. Стаж работы доктора составляет 34 года. С начала пандемии он работал в красных зонах в инфекционных госпиталях в Калмыкии.



- В Бурятии я впервые. В том числе отзывы моих коллег, которые работали здесь осенью прошлого года, стали причиной того, что я здесь. Очень тепло вспоминают о Бурятии. И, конечно, это наша общая беда, надо помочь друг другу, мы всегда были братскими народами. Ситуация здесь сложная – каждый день поступают пациенты. Объем работы очень большой, - рассказал Игорь Бокушев.



Его молодой коллега Александр Мантышев в этом году отмечает 10-летие профессиональной деятельности. Он также работает в отделении реанимации, имеет опыт работы с пациентами с коронавирусной инфекцией. В борьбу с пандемией он вступил в республиканской больнице в Калмыкии. Для Оксаны Зубенко это уже вторая командировка в Бурятию. Вместе с Еленой Горяевой они также получили большой опыт работы в инфекционном стационаре во время первой и второй волны.



- Все мы видим, что ситуация сейчас напряженная, всё больше тревожных новостей по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Только в нашей больнице развернуто 304 койки для пациентов с коронавирусом. И, конечно, помощь нужна. Особенно такие ценные специалисты, как анестезиологи-реаниматологи – мы так рады такой поддержке! Я от лица всех моих коллег, от нашей больницы хочу поблагодарить наших коллег из Калмыкии за такую помощь. Особенно важна поддержка в трудный час, и мы ее получили. Это и нас самих мотивирует, - рассказала заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы по организационно-методической работе Соелма Бадмаева.





фото: правительство РБ