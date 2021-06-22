В Улан-Удэ приостановлена работа банкетного зала Crystall

Свадьба депутата Народного Хурала Бурятии может принести заведению убытки вместо прибыли
В Улан-Удэ по поступившей информации о проведении свадьбы в банкетном зале Crystall, расположенном в торгово-развлекательном центре Capitall Mall, управлением Роспотребнадзора по Бурятии возбудило административное производство в отношении индивидуального предпринимателя.
В ходе обследования на этом предприятии выявлено несоблюдение требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. А также - нарушения, свидетельствующие о том, что не соблюдалась технология приготовления кулинарных блюд, не в полном объеме выполнялись требования санитарных правил для предприятий общественного питания.
В рамках обеспечения административного дела предприятие общественного питания опечатано, администрации вручен протокол о временном запрете деятельности. Материалы направлены в суд Октябрьского района Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе управления.
Именно в этом банкетном зале проходила свадьба депутата Народного Хурала Бурятии Тимура Нимаева (фракция КПРФ), вызвавшая огромный общественный резонанс нарушением антиковидных ограничений. Народный избранник публично отверг критику в свой адрес, обвинив власти республики в «злорадстве».
Фото: Управление Роспотребнадзора по Бурятии