В Бурятии выясняются обстоятельства странного отравления младенца

Мальчик в возрасте один год 10 месяцев получил сильные химические ожоги



В Бурятии 18 июня в приемный покой Закаменской центральной больницы доставлен мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев с диагнозом «Острое отравление неизвестным химическим раствором, ожог слизистой полости рта, губы, гортани, шеи, плеча. Острая дыхательная недостаточность». Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему по неосторожности), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 17 июня вечером мать со своим малолетним сыном и гражданским мужем приехала в гости к своей подруге, проживающей в городе Закаменск. После распития спиртных напитков взрослые легли спать. Укладывая спать ребенка, мать никаких телесных повреждений у него не заметила. Проснувшись рано утром и проходя мимо сына, мать увидела у него признаки химического ожога. Малыш молча лежал на диване. Подруга сразу же вызвала скорую помощь, которая приехала через несколько минут. Далее врачи госпитализировали малолетнего санавиацией в Улан-Удэ.



Следствием устанавливается, при каких обстоятельствах ребенок получил химические ожоги. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия.



Фото: buryatia.sledcom.ru

