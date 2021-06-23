Мандат – защита от ковида?

Ковидные ограничения – это для смертных. У депутатов свои законы

Видимо, так подумал народный избранник из Хурала, закатив свадьбу на 300 человек в разгар третьей волны. А что? Мандат – это ведь сильная магическая защита, которая спасает от прокуроров, судей и вирусов. Наверное.







Видео с праздника, который, совершенно ничего не стесняясь, провел депутат Хурала, появилось в Сети на прошлой неделе.- Как всегда, пока власти вводят ограничения для простых людей, а для депутатов закон не писан! Смотрите, какую свадьбу закатил вчера депутат Хурала - на 300 человек, не меньше... Там никто не соблюдает ни масочный режим, ни правила! Для них их же законы не работают! Обнимаются, целуются толпой, а потом эти же элитные господа все койки позанимают, чтобы простые смертные в отделение не могли попасть. И что это за народная партия такая? Зачем вообще этот пир во время чумы? – возмущался автор.Роспотребнадзор тут же затеял проверку. Но проведенного не воротишь. К тому же сам депутат вины не отрицает, о чем открыто сообщил возмущенным жителям Бурятии.В любом случае, если выяснится, что на свадьбе никто не заразился (хотя выяснить это почти невозможно), у жителей республики появится новый способ защиты от ковида: оберег в виде депутатского значка, увидев который вирусы тут же в страхе разбегутся, опасаясь, что нагрянет Росгвардия и арестует их за несанкционированное массовое мероприятие.