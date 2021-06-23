В Бурятии вступил в силу приговор экс-руководителю МЖК

Верховный суд республики отказал Евгению Саттарову в обжаловании решения суда первой инстанции
В Бурятии вступил в законную силу приговор о коммерческом подкупе в системе строительства молодежных жилищных комплексов. Верховный суд республики оставил без удовлетворения доводы защиты Евгения Саттарова, руководителя общественной организации МЖК, о несогласии с осуждением, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Как сообщал «Номер один», Октябрьский районный суд Улан-Удэ в феврале 2021 года осудил бывшее должностное лицо по статье 204 УК РФ «коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, иного имущества, а равно незаконное пользование другими неимущественными правами за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым этим лицом служебным положением». Ему назначено наказание два года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом 4 млн рублей.
Являясь руководителем уполномоченной организации МЖК в республике, он обеспечил победу обществу с ограниченной ответственностью в конкурсе по отбору застройщиков для строительства молодежных жилищных комплексов. За это застройщик предоставил осужденному двухкомнатную квартиру в строящемся доме стоимостью 2 млн рублей.
После оформления жилого помещения на родственницу в 2017 году руководитель МЖК продал квартиру, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Фото: «Номер один»