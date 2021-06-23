В Бурятии продолжается ежедневный рост COVID-19: за сутки 258 случаев

Лечатся от коронавируса дома и в больницах более 17 тыс человек, 20 летальных исходов за сутки



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 42 435. Это на 258 случаев больше, чем было во вторник. Из них 52% (22 106) приходится на жителей Улан-Удэ.. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1066 человек, за минувшие сутки умерли 20 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 183 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц — 14 332 человек.



В стационарах получают лечение 2 866 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 2 440. В отделениях реанимации находится 167 пациентов (из них старше 65 лет — 87), на ИВЛ — 124 пациентов (из них старше 65 — 66), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 93.



Амбулаторное лечение проходят 14 367 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 40 106 (+87) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 3 093 койки: заняты — 2 866, свободно — 227 коек. Занятость коечного фонда составляет 92,7%.



На сегодняшний день в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компоненотом привито 162 557 человек. Завершили вакцинацию 126418 человек. Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 22 493 дозы.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5 987 человек, с нарастающим итогом — 1 083 103 человек.



Фото: pixabay.com

