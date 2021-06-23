В Бурятии у заключенных отменные литературные вкусы

В рейтинге любимых поэтов лидируют Пушкин, Есенин и Лермонтов



В рамках акции «Твои друзья – книги», организованной Центром общественных связей ФСИН России, составлен рейтинг самых читаемых поэтов среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Бурятии, сообщили в республиканском УФСИН.



По итогам проведенного опроса самым популярным поэтом в исправительных колониях и следственном изоляторе региона является Александр Пушкин. Второе место занимает Сергей Есенин, а третье - Михаил Лермонтов.



Также спросом в библиотеках учреждений пользуются произведения Эдуарда Асадова, Иосифа Бродского и Евгения Евтушенко.



Акция «Твои друзья книги» направлена на развитие у осужденных творческих способностей, образного мышления, реализацию талантов и повышения писательского мастерства, а также популяризацию чтения отечественной и зарубежной литературы, пояснили в управлении.



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