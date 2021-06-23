В Улан-Удэ ищут водителя, совершившего наезд на мужчину

Инцидент произошел на пешеходном переходе, пострадавший доставлен в больницу



В Улан-Удэ накануне в 21:40 водитель автомобиля «Тойота Пробокс», следуя по улице Тобольская в районе дома № 73, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 26-летнего пешехода, сообщили в республиканской ГИБДД.



Водитель с места происшествия скрылся. Машина с признаками ДТП была обнаружена на улице Жердева. В результате ДТП пешеход с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение.



Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии, ведется розыск водителя, скрывшегося с места наезда.



Фото: ГИБДД



