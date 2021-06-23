В 13 районах Бурятии пройдет вакцинация против бешенства среди диких животных

Объем вакцины составит 376 800 доз, продолжается добыча лисиц за вознаграждение и мониторинг бешенства





В Бурятии продолжают фиксировать случаи бешенства лисицы. В целях локализации и ликвидации эпизоотических очагов бешенства Бурприроднадзор совместно с управлением ветеринарии республики в 2021 году запланировал барьерную оральную вакцинацию в 13 республики и в окрестностях Улан-Удэ.



Объем вакцины составит 376 800 доз, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Вакцинация пройдет осенью в Иволгинском, Прибайкальский, Мухоршибирском, Кяхтинском, Бичурском, Селенгинском, Джидинском,о Закаменском, Кабанском, Заиграевском, Кижингинском, Хоринском и Тарбагатайском районах и в Улан-Удэ.



Кроме того, из регионального бюджета выделены средства для выплат вознаграждений за лисиц, добытых на территории районов с действующими очагами бешенства, а также районов с ранее выявленными ликвидированными очагами и входящих в угрожаемую зону. Общий объем финансирования на эти цели составил 1 млн рублей за 200 особей. Сейчас уже выплачены вознаграждения за 160 лисиц - 800 тыс рублей. По данным Бурприроднадзора, с начала 2021 года добыто различными способами 207 лисиц.



В связи с зафиксированными случаями бешенства лисицы определено установить территорию Бурятия угрожаемой зоной на основании протокола противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии от 2 февраля 2021 года. В настоящее время продолжается работа по регулированию численности плотоядных животных и ежедневный мониторинг бешенства среди животных, уточнили в Бурприроднадзоре.



Фото: egov-buryatia.ru/rsbpn

