В Чите разыскивают педофила

От его действий пострадали два малолетних мальчика



В Чите возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 21 июня днем мужчина, личность которого пока не установлена, в недостроенном здании, расположенном на улице Токмакова в городе Чите, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних мальчиков.



В настоящий момент следователи СК устанавливают все обстоятельства и личность подозреваемого в этом преступлении. Сотрудникам полиции поручено незамедлительно провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления причастного к преступлению лица. К расследованию подключились следователи-криминалисты регионального следственного управления. Составляется фоторобот преступника, изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы совершённого преступления.



Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следователи установят собственника недостроенного здания, выяснят причину отсутствия охраны на объекте, представляющем опасность. Ход расследования дела поставлен на контроль руководства Следственного управления СКР по Забайкальскому краю.



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