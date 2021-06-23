В Бурятии осужден убийца студента

Взрослый мужчина устроил потасовку с молодежью в селе Кырен



В Бурятии вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве студента и покушении на убийство еще одного молодого человека, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, 24 октября 2020 года с вечера мужчина в селе Кырен распивал спиртные напитки в магазине, где работал экспедитором, с коллегами. Ночью после застолья он направился домой и по пути на площадке возле жилых домов увидел компанию молодых людей, которые также употребляли спиртное. Разглядев среди них знакомого, мужчина подошел и присоединился к молодежи.



Через некоторое время между обвиняемым и 22-летним молодым человеком из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку, после которой, затаив злобу из-за причиненных побоев, мужчина сходил домой, взял нож и с целью убийства вернулся обратно. Со спины он напал на своего противника и нанес ему удар ножом в живот. Раненый юноша вскочил и смог убежать от злоумышленника.



Тогда обвиняемый переключился на его 18-летнего младшего брата, которому нанес удары ножом по различным частям тела. От причиненных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



После задержания мужчина признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



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