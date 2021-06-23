Радикальное очищение атмосферы в Улан-Удэ оценивается в 100-150 млрд рублей

Более реален комбинированный и экономичный вариант вхождения столицы Бурятии в федеральный проект «Чистый воздух»



В администрации Улан-Удэ подвели промежуточные итоги подготовки к вхождению в федеральный проект «Чистый воздух» в 2024 году на совещании под председательством мэра столицы Бурятии Игоря Шутенкова, сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Улан-Удэ в федеральном проекте «Чистый воздух» может стать уникальным городом, в котором основная часть выбросов формируется частным сектором, а не промышленными предприятиями, подчеркнули эксперты. В обсуждении приняли участие представители министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, министерства природы ресурсов и экологии Бурятии, профильные комитеты мэрии, депутаты Улан-Удэнского горсовета депутатов и другие.



«За 20 лет произошло шестикратное увеличение частного сектора Улан-Удэ и прилегающих районов – Тарбагатайский, Заиграевский, Иволгинский. Общее количество домов на осень 2020 года – 67 274. Такого количества частных домов нет ни в одном городе России», – отметил Игорь Шутенков.



Для решения проблемы «грязного» воздуха администрацией Улан-Удэ разработан комплексный план. Расширенный доклад о результатах работы за шесть месяцев представил проектно-аналитический комитет. Учитывая уникальность проблемы Улан-Удэ даже для федерального уровня, участники совещания обозначили несколько вариантов очистки улан-удэнского воздуха.



Первый вариант – выкуп, расселение, и последующий снос всего частного сектора Левобережья, Шишковки, Комушки. Это будет стоить около 150 млрд рублей. Второй – газификация, которая оценивается примерно в 100 млрд рублей, технико-экономическое обоснование сейчас готовит «Газпром» совместно с учеными. Третий вариант – перевод на центральное тепло всего частного сектора со строительством более 1000 км сетей и затратами минимум в 116 млрд рублей.



Четвертый - самый экономичный и экологичный вариант. Это реконструкция сетей электроснабжения стоимостью в 5,8 млрд рублей. Но при этом возникают две проблемы – техническая, износ сетей, и экономическая. Отопление электроэнергией в два раза дороже дров, и в три раза – угля.



Последний вариант обсудили более подробно. Проблему износа сетей можно решить реконструкцией электросетевого хозяйства. Для решения экономической составляющей необходимо представить широкий доступ жителям частного сектора к применению ночного тарифа 1,777 руб/кВт.ч.



По данным «Читаэнергосбыт», потребление электроэнергии у абонентов, применяющих двухзонный учет «день/ночь» распределяется в пропорции 60/40. Двухзонный учет, при прочих равных, дает экономию на электроэнергию в размере 6,96-21%.



Мероприятия электроэнергетики – самые эффективные с точки зрения снижения выбросов. Перевод частного сектора на электроотопление снизит выбросы почти на 27 тыс тонн – чуть меньше половины от валового объема выбросов.



Согласился с такой позицией и заместитель министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов. По его словам, необходимо продолжать работы по развитию доступа жителей к двухзонному учету электроэнергии и повышения надежности электроснабжения.



Следующее по эффективности направление – это производство бездымного топлива. В отопительный сезон проведены его испытания в домах жителей Улан-Удэ. Они показали высокую эффективность бездымного топлива по снижению выбросов бензапирена – более чем в 65 раз. При объемах производства в 64 тыс тонн, оно заместит 65% от потребляемого угля. Еще одно направление комплексного плана – теплоэнергетика. Строительство теплосетей позволит закрыть малые котельные.



«Города, которые сейчас идут по «Чистому воздуху», например, Красноярск в 2021 году закроет 20 маленьких котельных. Они строят теплотрассы и подходят к этому системно. У нас готов такой же план», – отметил Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства.



Депутат горсовета Сергей Бурдиков предложил включить в комплексный план возобновляемые источники энергии, учесть автономную генерацию, включая солнечные батареи и ветрогенераторы.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подчеркнул, что для получения доступа к средствам федерального проекта «Чистый воздух» в 2024 году должны быть готовы комплекты проектных и рабочих документов с проведенными экологическими экспертизами уже к середине 2023. Все эти вопросы будут обсуждаться на совещании у главы Бурятии, поскольку мероприятия выходят за рамки полномочий города Улан-Удэ.



Фото: ulan-ude-info.ru

