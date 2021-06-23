В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже

Он стащил у своего знакомого музыкальную колонку и пропил ее



В Бурятии житель села Тарбагатай ранним утром пришел к своему знакомому, когда тот спал. Мужчина заметил музыкальную колонку и начал отсоединять ее от зарядного устройства. В этот момент хозяин дома проснулся и окликнул злоумышленника, однако тот убежал с похищенной техникой.



Потерпевший отправился искать похитителя, но после безуспешных поисков обратился к наряду вневедомственной охраны, дежурившему на маршруте патрулирования. Установив личность подозреваемого, росгвардейцы задержали его по месту жительства, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Задержанный, 40-летний местный житель доставлен в отдел полиции. Там мужчина рассказал, что продал колонку другому соседу за 500 рублей, а деньги потратил на спиртное.



Возбуждено уголовное дело, материальный ущерб составил 2000 рублей.



Фото: Росгвардия

