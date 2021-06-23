В Бурятии осужден начальник пожарного, погибшего при спасении кошки

Он приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год



В Заиграевском районе Бурятии вынесен приговор 31-летнему начальнику пожарной части (ПЧ-19), признанному виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть подчиненного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в сфере обеспечения охраны и безопасности труда на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на два года



Следствием и судом установлено, что 14 ноября прошлого года утром по звонку жительницы села Заиграево обвиняемый вместе с подчиненными водителем и пожарным выехал к одному из жилых домов для спасения кошки с электроопоры. На месте сотрудники установили лестницу, после чего пожарный поднялся по ней к вершине столба, где находилось животное. При этом перед проведением спасательной операции начальник части не предпринял мер для обесточивания линии электропередач, им не были уведомлены представители районных электросетей и не сделана заявка на отключение электроэнергии.



Поднявшийся по лестнице пожарный, задев провода линии электропередач,



Фото: pixabay.com

В Заиграевском районе Бурятии вынесен приговор 31-летнему начальнику пожарной части (ПЧ-19), признанному виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть подчиненного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в сфере обеспечения охраны и безопасности труда на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на два годаСледствием и судом установлено, что 14 ноября прошлого года утром по звонку жительницы села Заиграево обвиняемый вместе с подчиненными водителем и пожарным выехал к одному из жилых домов для спасения кошки с электроопоры. На месте сотрудники установили лестницу, после чего пожарный поднялся по ней к вершине столба, где находилось животное. При этом перед проведением спасательной операции начальник части не предпринял мер для обесточивания линии электропередач, им не были уведомлены представители районных электросетей и не сделана заявка на отключение электроэнергии.Поднявшийся по лестнице пожарный, задев провода линии электропередач, получил удар током и упал с высоты вниз. От полученных повреждений 22-летний молодой человек через непродолжительное время скончался в больнице.Фото: pixabay.com