В Улан-Удэ Бадма и Чагдар станут главной темой новогоднего Ледового городка

Герои бурятского мультфильма будут центральными фигурами на Новый год 2022



В этом году ледовый городок на главной площади столицы Бурятии будет посвящен популярным героям мультфильма режиссера Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару. Такую идею предложил Комитет по архитектуре и градостроительству – новогодний городок на площади Советов посвятить теме двух мультипликационных героев «Бадма и Чагдар на Новогодней Ёлке». Об этом на планерном совещании мэра г. Улан-Удэ рассказал Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.

- Этой зимой на главной городской площади появятся скульптурные композиции – фото-зоны, такие как, «Бадма и Чагдар на подледной рыбалке», «Сани, запряженные Оленями», «Дед Мороз и Снегурочка», ледяные герои мультсериала «Маша и медведь» и символ уходящего года «Корова с Бадмой и Чагдаром». Для детей сделают маленький лабиринт с горками, два ледяных котла разного диаметра, ледяные лазы, которые пользуются большой популярностью у малышей и т. д., - рассказали в администрации города.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков попросил районные администрации города обсудить проект и внести предложения по ледовому городку. Уже сейчас планируют впервые использовать световую динамическую дорожку от главного входа до центральной елки. Добавится и динамическая гобо-проекция на здание Росгеологии, которую горожане уже успели оценить 9 мая. С левой стороны вдоль парковки будут размещены ледяная горка и ледяные надписи с «Новым годом» и «Шэнэ жэлээр».

Сметная стоимость городка составит около 6 млн рублей.

Отметим, каркас елки, входные ворота, ледяная горка были приобретены в прошлом году и будут установлены снова. Это многолетние металлические конструкции, которые прослужат несколько лет.

фото: администрация Улан-Удэ