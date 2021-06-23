В Улан-Удэ нашли очередную «резиновую» квартиру

Выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан



В Улан-Удэ в производстве дознания находится уголовное дело в отношении 52-летнего горожанина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ», сообщили в МВД по Бурятии.



Установлено, что мужчина с января по май текущего года, выступая в качестве принимающей стороны по договору найма жилого помещения, фиктивно поставил на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания в квартире по улице Октябрьской без предоставления помещения для их фактического проживания. Предварительно, на учет по указанному адресу за денежное вознаграждение им было поставлено пять человек.



Противоправное деяние выявлено сотрудниками подразделения миграции в ходе проверок по местам проживания иностранцев.



Отметим, ранее владелец квартиры к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Улан-Удэ.



Фото: «Номер один»

