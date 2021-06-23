Марат Хуснуллин поддержал необходимость программы СЭР для БАМа к его 50-летию

Делегация правительства РФ оценивала направления третьего этапа модернизации магистрали







Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин поддержал идею о разработке в рамках празднования 50-летия БАМа отдельной программы социально-экономического развития этой территории, включая населенные пункты.



Министерству транспорта РФ и Росавтодору Марат Хуснуллин поручил проработать вопрос по включению автодороги Северобайкальск-Таксимо в перечень опорных дорог. Это позволит привести ее в нормативное состояние и улучшить качество текущего содержания объекта. «Пусть это будет не за один год, но, во всяком случае, основа уже положена», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Он обсудил с членами делегации правительства РФ, посетившей БАМ, во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным ход реализации программы по переселению жителей БАМа из ветхого и аварийного жилья, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Итоги поездки по северным районам подвел Алексей Цыденов. Основной ее целью стала встреча и обсуждение текущих и будущих проектов. Напомним, с 21 по 22 июня в составе делегации на севере республики также работали министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров.



«Повестка, в первую очередь, была связана с проверкой хода реализации проекта развития Восточного полигона, модернизации БАМа, были осмотрены работы по завершению строительства Байкальского тоннеля, состояние Северомуйского тоннеля, перспективы его модернизации и варианты обхода, также была дана оценка в целом ходу работ по реализации проекта», - рассказал Алексей Цыденов.



Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, по итогам поездки на БАМ в правительстве России будут решаться вопросы реализации третьего этапа модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.



«Для нас ключевой вопрос - определиться с третьим этапом для вывоза якутских углей, потому что было поручение президента. Составляя техническое задание на третий этап, мы должны четко понимать, что будет с Северомуйским тоннелем, что будет с пропускной способностью западного БАМа, восточного БАМа. Задача ключевая - найти все решения, окончательно и их утвердить, доложить руководству страны, составить техническое задание, начинать дальнейшее развитие. По первому и второму этапу все решения приняты и нужно просто работать, задача сейчас сделать третий этап», - заявил на своей странице в Инстаграм сам Марат Хуснуллин.



«Поездка была достаточно интенсивная. С Виталием Савельевым обсудили возможность развития аэропортов Таксимо и Нижнеангарска, где нам требуется модернизация взлетно-посадочных полос. Вопрос пока взят в проработку. Будем дальше работать с министерством транспорта, чтобы дальше этот вопрос решать», - подчеркнул глава республики.



Фото: egov-buryatia.ru