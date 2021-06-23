В пригороде Улан-Удэ приостановлена работа детского лагеря

Дневной лагерь в селе Гурульба нарушал санитарно-эпидемиологические требования



В Бурятии судебные приставы приостановили на 30 суток деятельность лагеря дневного пребывания «Радуга», допустившего невыполнение противоэпидемиологических требований в условиях введения в республике режима повышенной готовности по угрозе распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в республиканском управлении ФССП.



В ходе проведения проверки сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявили в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.



В связи с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или возникновения угрозы распространения COVID-19 Гурульбинская средняя общеобразовательная школа привлечена к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 30 суток.



В день поступления исполнительного документа судебный пристав Иволгинского районного отделения управления ФССП России по Бурятии немедленно возбудил исполнительное производство и совершил исполнительные действия по приостановлению работы детского лагеря дневного пребывания.



На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство учреждения предупреждено об административной и уголовной ответственности.



Фото: r03.fssp.gov.ru