В Улан-Удэ из-за ремонтных работ без электричества остались 890 жителей

За повреждение линий электропередач к ответственности привлекут строительные компании

В Улан-Удэ усиливают работу по привлечению к ответственности нарушителей, допустивших повреждение линий электропередач.

С начала года произошло 37 повреждений на электрических сетях по причине деятельности посторонних лиц и организаций. Среди них 23 повреждения на кабельных линиях и 14 повреждений на воздушных линиях электропередач. Об этом на планерном совещании мэра г. Улан-Удэ сообщил директор производственного отделения «Городские электрические сети» филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Стариков.

– Общий ущерб в этом году составил 600 тысяч рублей, из них оплачено 80 тысяч рублей. Ведутся претензионные, досудебные работы. Средняя стоимость восстановления одной линии составляет от 30 до 80 тыс рублей. Филиалом «Россети Сибирь» в Бурятии совместно с Комитетом городского хозяйства и Администрациями районов достигнута договоренность о направлении аварийных актов в надзорные органы, в том числе и Ростехнадзор, для принятия мер административного воздействия, - отметил он.

Энергетики требуют от строительных организаций соблюдать правила согласования работ в охранных зонах электрических сетей, а также осуществлять вызов их представителя перед началом земляных работ.

– Наши специалисты круглосуточно находятся на связи, мы никому не отказываем в помощи, так что с выездами вопросов нет, – отметил Сергей Стариков.

Как отметили в администрации города, вчера организация, проводившая земляные работы, повреждила две кабельные линии. Без напряжения остались 890 жителей по ул. Октябрьская, Буйко, Брестская, Ковалевская, Выборгская, школа № 42, детский сад № 73, здание МВД.

Администрации районов усиливают работу по привлечению к ответственности нарушителей, допустивших повреждение линий электропередач.

– Ни одно повреждение линий электропередач не должно оставаться безнаказанным. По каждому случаю приглашаем специалистов и наказываем штрафами. Если этого будет недостаточно, то осенью будем выходить на сессию Улан-Удэнского городского совета депутатов с вопросом об увеличении штрафов, – сказал Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства Администрации Улан-Удэ.

фото: администрация города