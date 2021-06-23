В Бурятии уранодобывающую «Хиагду» возглавил новый директор

Бывший руководитель Андрей Гладышев избран на должность гендиректора «ВНИПИпромтехнологии»



Решением Совета директоров акционерного общества «Хиагда» (входит в контур управления уранового холдинга АРМЗ) на должность генерального директора избран Анатолий Михайлов, сообщили в пресс-службе АРМЗ.



Анатолий Николаевич родился 13 октября 1986 года в Луганской области Украины. В 2009 году окончил Читинский государственный университет по направлению «Открытые горные работы», получил специальность «горный инженер». Затем окончил Забайкальский государственный университет по направлению «Государственное и муниципальное управление».



Трудовую деятельность начал с 2006 г. рабочим в артели старателей, затем работал в буровых компаниях. С декабря 2009 г. трудится в АО «Хиагда». Прошел все ступени от оператора по подземному ремонту скважин до директора по производству. С 2017 по 2021 гг - первый заместитель генерального директора — главный инженер, с июня 2021 г. - генеральный директор АО «Хиагда».



Бывший генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев решением Совета директоров избран на должность АО «ВНИПИпромтехнологии» (инжиниринговый центр уранового холдинга АРМЗ).



Андрей Владимирович родился 29 июля 1985 года в поселке Баляга Петровск-Забайкальского района Читинской области. В 2007 г. окончил горный институт Читинского государственного университета по специальности «Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых».



Трудовую деятельность начал с 2003 года рабочим в полевом отряде, затем работал в геологоразведочных организациях, в т.ч. в ФГУП «Читагеологаразведка». С 2009 г. – в горнорудном дивизионе госкорпорации «Росатом». На АО «Хиагда» начал работу в должности ведущего геофизика, занимал должности главного геолога, директора по производству. С 2017 по 2021 гг. - генеральный директор АО «Хиагда». С июня 2021 г. – генеральный директор АО «ВНИПИпромтехнологии».



Фото: АО «Хиагда»

