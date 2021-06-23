На дорогах Улан-Удэ установят новые светофоры

Их поставят в трех местах концентрации ДТП

На трех опасных участках дорог для безопасности горожан будут установлены новые светофоры, сообщает Комитет по строительству. Один из них установят на улице Дорожная в ходе ремонта дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Планируется, что за счёт установки светофоров, камер фото- и видеофиксации, дорожных разметок удастся сократить количество мест концентрации ДТП.

Других два светофора установят на улицах Каландаришвили-Шмидта и Борсоева, вблизи домов № 73, 77. Эти участки зафиксированы в 2020 году, как места концентрации ДТП. Отметим, выполнение работ по светофорным объектам стало возможным за счёт экономии после проведения торгов. Всего на их установку выделено 39,6 млн рублей.

– В настоящее по всем объектам разработана проектная документация, определена сметная стоимость, – сообщила Татьяна Матвеева. и.о. председателя Комитета по строительству Администрации Улан-Удэ.

На установку светофоров запланировано выделить 39,6 млн рублей, их должны установить в срок до 1 октября 2021 года.

В прошлом году дорожники ликвидировали в городе 24 места концентрации ДТП. На опасных участках МБУ «Горсвет» установил семь транспортных трехсекционных и восемь сигнальных односекционных светофоров. Также были установлены «лежачие полицейские», разметки, знаки и подходы к пешеходному переходу от тротуара.







фото: администрация города