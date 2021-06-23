Народный Хурал Бурятии хочет разрешить продажу излишков собранных дикоросов

Однако профессиональные сборщики даров тайги должны иметь юрлица, выкупать патент и платить налоги



Депутаты Народного Хурала Бурятии предлагают внести необходимые корректировки в действующее законодательство для того, чтобы сельчане могли продавать излишки собранных дикоросов продукции на законных основаниях.



Работа в этом направлении была начата на федеральном уровне несколько лет назад. В 2017 году Госдумой в двух чтениях были приняты изменения в законодательство с целью регулирования сбора дикоросов, но после вопрос был отложен на неопределенное время. Сегодня назрела необходимость реанимировать его, так как речь идет о целой отрасли. С этой целью в ближайшее время депутаты Народного Хурала планируют выступить с обращением в Госдуму о поддержке инициативы, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



В Народном Хурале Бурятии обсудили реализацию республиканского закона «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд», принятом еще в 2007 году.



В работе «круглого стола», инициатором которого выступил Комитет по экономической политике под председательством Анатолия Кушнарева, приняли участие представители министерства промышленности, министерства природных ресурсов, Республиканского агентства лесного хозяйства, муниципалитетов, научного сообщества. Из-за ограничительных мероприятий большинство участников присутствовали на заседании в формате онлайн.



Сбор ягод и грибов, дикорастущих трав и орехов для многих жителей Бурятии не просто традиция или увлечение, но и способ «держаться на плаву» — зарабатывать на жизнь и кормить семьи. В Народном Хурале Бурятии это понимают и делают все возможное, чтобы дать сельчанам возможность заниматься заготовкой и продажей дикоросов в качестве дополнительного дохода. Но сегодняшнее законодательство позволяет заготавливать дары природы лишь для собственных нужд.



«Каждый сезон мы все видим, что грибы, ягоды, орехи продаются вдоль трасс и на рынках. Но это, по сути, незаконно, потому что федеральный и республиканский законы не разрешают гражданам продавать излишки продукции. Например, в прошлом году в селе Дутулур Закаменского района семья, в среднем, заработала за сезон около 60 тысяч рублей только на черемше, и это хорошо, что у них появились дополнительные деньги. В соответствии с Лесным кодексом РФ, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и вести заготовку и сбор ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов. Но все это только для собственных нужд», - подчеркивает председатель Комитета Народного Хурала РБ по экономической политике, экологии и природопользованию Анатолий Кушнарев.



В ходе обсуждения зашла речь и о так называемых «профессиональных сборщиках дикоросов», которые поставили дело на поток в промышленных масштабах. Тут позиция законодателей простая – таким людям нужно регистрироваться в качестве юрлица или самозанятого, выкупать патент и платить налоги. Нередко именно такие сборщики в угоду выручке варварски добывают растения. Есть примеры, когда корень солодки, который пользуется большим спросом в Китае, добывали с помощью тяжелой техники, оставляя после себя огромные рытвины и нанося тем самым урон природе.



В этом плане возникли вопросы к надзорным органам. Депутат Егор Олзоев отметил, что нельзя допускать бесконтрольного сбора дикоросов. Парламентарии в рекомендациях «круглого стола» предложили Республиканскому агентству лесного хозяйства усилить контроль за уничтожением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, в частности тех, что занесены в Красную книгу Бурятии.



Необходимо соблюсти баланс между возможностью иметь дополнительный источник дохода для сельчан и сохранением природного биоразнообразия. В этом участники «круглого стола» были едины.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

