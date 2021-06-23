Жители Улан-Удэ, где нет труб с углеводородами, воруют воду

С начала года «Водоканал» выявил 107 незаконных подключений к системе центрального водоснабжения



Где врезаются в нефтепроводы, где в газопроводы, а жители Улан-Удэ пошли наиболее безопасным путем, избрав объектами для врезок водопроводы. Угрозы взрывов нет, но эмоционально взрывается «Водоканал», которому такая ситуация не нравится. С начала года МУП «Водоканал» выявило 107 незаконных подключений к системе центрального водоснабжения. Общая сумма штрафов составила 2,4 млн рублей, сообщает Комитет городского хозяйства.



«Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения влечет наложение административного штрафа на граждан от 1000 до 1500 рублей, на юридических лиц от 20 до 30 тыс рублей. Также владельцы самовольных врезок обязаны оплатить в МУП «Водоканал» 2 927 рублей за выполненные работы по отключению от центрального водовода», – рассказала Юлия Максимова, начальник отдела сбытовой деятельности МУП «Водоканал».



При самовольном подключении к трубопроводу холодного водоснабжения диаметром 15 мм и сроке самовольного пользования 1 месяц сумма штрафа составляет 12 500 рублей, а при подключении к сетям канализации – 16 500 рублей. Чем раньше горожане обратятся в «Водоканал» для заключения договора на поставку услуг, тем меньше размер штрафа.



Владельцев самовольно возведенных устройств и сооружений отключают на месте без каких-либо уведомлений. Все затраты, связанные с отключением и ликвидацией этих устройств, оплачиваются их владельцами.



В МУП «Водоканал» ежедневно и без выходных работают группы специалистов по выявлению несанкционированных подключений. Самовольные подключения, сделанные непрофессионально и «на скорую руку» представляют опасность для здоровья и имущества горожан. Зачастую технически неграмотно выполненные врезки приводят к порывам труб и утечке воды. Еще большую опасность приносят незаконные подключения к системе канализации.



С порядком подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения потребители могут ознакомиться на официальном сайте МУП «Водоканал» – водоканал03.рф., а также проконсультироваться по телефону: 44-10-95.



Фото: ulan-ude-info.ru

