В Улан-Удэ ремонт дорог идет по плану

Общественники и представители органов власти проверили ход дорожного ремонта

Сегодня, 23 июня, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге и начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых выезжали на несколько объектов с целью проверки выполнения ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».Первым пунктом проверки стала дорога по ул. Бабушкина (ремонт ведется от ул. Трубачеева до ул. Балтахинова, ул. Балтахинова до ул. Куйбышева, Шефского подъема до пр. Победы). Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,65 км.- Ремонт автодороги по ул. Бабушкина от ул. Трубачеева до ул. Балтахинова реализуется за счет средств экономии по торгам. Этот объект включили в план ремонта в этом году, так как было большое количество обращений с просьбой провести здесь ремонт. Этот участок имеет большую значимость - здесь проходит 31 маршрут общественного транспорта, трамваи, есть подъезды к ГДДЮТ, лесопромышленному колледжу и музыкальному колледжу, - пояснил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.Контракт был заключен с подрядной организацией «Байкалагропром», работы начались 4 июня, ремонт должен завершиться до 30 сентября, но подрядчик работает с опережением графика.- Сейчас выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, что составляет 30% от общего объема, будет еще верхний слой покрытия. После завершения этих работ будет нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки, - добавил Павел Малых.Директор подрядной организации отметил, что все работы ведутся в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам и горожанам.- На объекте трудится 31 человек и 18 единиц техники. Надеемся закончить пораньше ремонт, чтобы жителям было приятно ездить по новой дороге. Поставили себе срок до 25 августа, - говорит директор «Байкалагроком» Василий Бутин.Вторым объектом пристального внимания проверяющих стала улица Природная в Истоке. Подрядная организация на этом участке также работает с опережением графика.- Сейчас есть проблема с МРСК - идет подстанция, из нее выходит семь кабелей, самостоятельно мы не можем их заглубить. Но вопрос решается. Выполнены работы по киркованию, асфальтированию, на 80% установлены бортовые камни. Сейчас ведется отсыпка. Ширина проезжей части составляет семь метров, тротуары по 1,5 метра. Закончить планируем в середине июля, - рассказывает представитель подрядной организации «Доринвест».В Поселье, которое стало конечным пунктом проверяющих, местные жители пожаловались на то, что от ремонта много пыли и подрядчик не поливает улицы. Жительница улицы Ямская Туяна говорит, что ремонт идет уже около месяца и порой бывает очень пыльно. Но новой дороге женщина рада.- Делали только ямочный ремонт, его хватало ненадолго, ездят большегрузы, дорога быстро разбивалась. Сейчас, надеемся, будет хорошо. Нужен еще светофор и лежачий полицейский. Рады, что сделали тротуар, у нас глина и ходить невозможно после дождей, а теперь есть, где пройти, - говорит женщина.Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге, подводя, итоги поездки, отметил, что в Поселье подрядчику выданы замечания по поводу обеспыливания объекта, а в Истоке подрядной организации рекомендовано обратить внимание на водоотведение, так как на дороге скапливаются лужи.фото: "Номер один"