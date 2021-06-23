Федерального локдауна не будет

В Кремле заявили, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он добавил, что не слышал о подобных решениях и на местах. При этом представитель Кремля отметил, что у субъектов федерации есть такие полномочия, сообщает



«Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях», — подчеркнул Песков.



В России снова наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Вирусологи, в числе прочего, связывают это с низкими темпами вакцинации. В 13 регионах из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.



Фото: kremlin.ru Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он добавил, что не слышал о подобных решениях и на местах. При этом представитель Кремля отметил, что у субъектов федерации есть такие полномочия, сообщает РИА Новости «Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях», — подчеркнул Песков.В России снова наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Вирусологи, в числе прочего, связывают это с низкими темпами вакцинации. В 13 регионах из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.Фото: kremlin.ru