Вертолет Ми-171А2 сертифицирован во Вьетнаме

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 выпускается на Улан-Удэнском авиационном заводе



Служба гражданской авиации Вьетнама (CAAV) валидировала сертификат типа многоцелевого вертолета Ми-171А2, выпускаемого на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России». Это событие открывает вьетнамский рынок для новейшей модификации вертолетов семейства Ми-8/17, сообщает пресс-служба корпорации Ростех.



Ранее, 13 марта 2020 года, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и CAAV подписали рабочее соглашение по вопросам летной годности, нацеленное на поддержку и упрощение валидации российской авиационной техники, экспортируемой во Вьетнам. Данные мероприятия проводятся Росавиацией в поддержку приоритетного плана экспортных поставок перспективной отечественной авиационной техники, сформированного Минпромторгом России и предприятиями российской авиастроительной промышленности.



Первыми зарубежными эксплуатантами Ми-171А2 стали Казахстан и Индия. Сертификат типа вертолета был валидирован авиационными властями Индии, Колумбии, Южной Кореи, а теперь и Вьетнама. Кроме того, валидировать сертификат Ми-171А2 также планируется в КНР, Бразилии, Мексике, Перу и других странах.



Вертолет Ми-171А2 воплотил в себе лучшие характеристики всемирно известных машин типа Ми-8/17. Он оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. Двигатели повышенной мощности и модернизированный комплекс пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования расширили сферу применения вертолета. Они дают Ми-171А2 принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Благодаря более эффективному Х-образному рулевому винту, новому несущему винту с композитными лопастями, а также усовершенствованному аэродинамическому профилю показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность – на 25% (до 4 тонн груза внутри грузовой кабины или до 5 тонн на внешней подвеске).



Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17-1, выполненного по принципу «стеклянной кабины», позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность полетов была повышена за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другими воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета. Ми-171А2 имеет возможность оперативной конвертации – грузовая кабина может быть за короткое время переоборудована в грузовой, поисково-спасательный или пассажирский вариант.



Вертолет был сертифицирован по категории «А», предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. Машина может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров в любое время суток, при температурах от -50 до +50 °С, в условиях высокогорья, пустыни, тропического или арктического климата. Вертолет способен совершать длительные беспосадочные полеты.



Фото: «Вертолеты России»

