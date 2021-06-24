В Улан-Удэ на время локдауна сохранится подача горячей воды

Это позволит сохранить максимальный комфорт в квартирах в период двухнедельного карантина







В Улан-Удэ не будет отключаться горячая вода во время локдауна, объявленного накануне властями республики с с 27 июня по 11 июля. Об этом сообщил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Продлеваем период подачи горячей воды. С ремонтами теплоцентралей будем разбираться позднее», - сказал он, отметив важность добровольной самоизоляции людей по домам.



Вполне очевидно, что решение по горячей воде позволит не снижать комфорт нахождения горожан в квартирах и даст возможность им заняться бытовыми делами, на которые часто не хватает времени в обычные будни.



Напомним, ранее горячую воду планировалось отключить в начале нынешней недели, затем срок работы ТЭЦ-1 перенесли до 23 июня без объяснения причин. Теперь они названы.



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