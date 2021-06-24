В Бурятии готовится решение об обязательной вакцинации от COVID-19 «групп риска»

Более половины россиян находят решение об обязательной вакцинации соответствующим ситуации
В Бурятии подготовлен проект постановления главного санитарного врача республики об обязательной вакцинации от коронавируса, заявил журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев.
«Ждем согласования документа в федеральном Роспотребнадзоре», - уточнил он.
В республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компоненотом привито 162 557 человек. Завершили вакцинацию 126 418 человек. Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 22 493 дозы.
Напомним, в ряде регионов России уже приняты решения об обязательной вакцинации от коронавируса людей из так называемых «групп риска». Так, более трех четвертей россиян (77%) информированы о решении властей Москвы и Московской области провести обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60% работников сферы услуг, сообщает ВЦИОМ.
Более половины респондентов (56%) находят решение об обязательной вакцинации соответствующим ситуации с коронавирусом в этих регионах. Каждый четвертый (25%) считает, что скорее не соответствует.
Каждый второй россиянин (52%) полагает, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области. Этого мнения чаще придерживаются люди, проживающие в городах с населением до 100 тысяч человек и в селах (54-58%). Треть опрошенных высказали иное мнение (34%), 14% не смогли дать однозначного ответа.
Практически каждый второй опрошенный (49%) положительно относится к решению об обязательной вакцинации. Треть (30%) заявили об обратном, а 16% — безразличны к этому.
Фото: pixabay.com
«Ждем согласования документа в федеральном Роспотребнадзоре», - уточнил он.
В республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компоненотом привито 162 557 человек. Завершили вакцинацию 126 418 человек. Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 22 493 дозы.
Напомним, в ряде регионов России уже приняты решения об обязательной вакцинации от коронавируса людей из так называемых «групп риска». Так, более трех четвертей россиян (77%) информированы о решении властей Москвы и Московской области провести обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60% работников сферы услуг, сообщает ВЦИОМ.
Более половины респондентов (56%) находят решение об обязательной вакцинации соответствующим ситуации с коронавирусом в этих регионах. Каждый четвертый (25%) считает, что скорее не соответствует.
Каждый второй россиянин (52%) полагает, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области. Этого мнения чаще придерживаются люди, проживающие в городах с населением до 100 тысяч человек и в селах (54-58%). Треть опрошенных высказали иное мнение (34%), 14% не смогли дать однозначного ответа.
Практически каждый второй опрошенный (49%) положительно относится к решению об обязательной вакцинации. Треть (30%) заявили об обратном, а 16% — безразличны к этому.
Фото: pixabay.com