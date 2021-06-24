В Бурятии новый печальный рекорд COVID-19: 281 новый случай, 21 летальный исход

В республике полную вакцинацию от коронавируса получили 127 509 человек - 29,5% от плана



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 42 716. Это на 281 случай больше, чем было в среду. Из них 52% (22 207) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1087 человек, за минувшие сутки умер 21 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 202 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 759 человек.



В стационарах получают лечение 2 963 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 563. В отделениях реанимации находится 171 пациент (из них старше 65 лет – 89), на ИВЛ – 128 пациентов (из них старше 65 –63), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 94.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 15 569 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 40 218 (+112) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 3 197 коек: занято – 2 963, свободно – 234 коек. Занятость коечного фонда составляет 92,7%.



Всего в республику поставлено 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 164 081 человек, это составляет 38% от плана и 22% от взрослого населения. Завершили вакцинацию (привито вторым компонентом) 127 509 человек, это 29,5% от плана. Остаток вакцины составляет 20 969 доз.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 7 351 человека, с нарастающим итогом – 1 090 454 человек.



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