Бурятия, вводящая локдаун, оставляет Байкал открытым для организованных тургрупп

Жители республики смогут свободно посещать свои дачи в курортных местах, но без гостей









«Свобода передвижения не ставится под сомнение. Продолжат прибывать в республику и командированные», - отметил он.



«У нас есть два села в Закаменском районе, которые из-за высокой заболеваемости коронавирусом установили блок-посты на въездах. Может быть, их примеру последуют еще какие-то населенные пункты, но это не повсеместная практика», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Что касается, туристических потоков на Байкал и курорты Бурятии, то не будет никаких препятствий для организованных групп, в которых туристы имеют на руках результаты ПЦР-анализов. Заметим, в республике нынче



Что касается жителей республики, имеющих загородные дома и дачи на Байкале, то хозяева смогут посещать их, имея документы на недвижимость и отправляясь туда сами, но не с гостями с поездкой «выходного дня» или «на шашлыки».



Для выезжающих из Бурятии никаких ограничений нет, подчеркнул глава республики.



Фото: «Номер один»

Вводимый в Бурятии с 27 июня локдаун не подразумевает ограничений сообщения между районами республики и, тем более, с другими регионами страны. Об этом заявил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.«Свобода передвижения не ставится под сомнение. Продолжат прибывать в республику и командированные», - отметил он.«У нас есть два села в Закаменском районе, которые из-за высокой заболеваемости коронавирусом установили блок-посты на въездах. Может быть, их примеру последуют еще какие-то населенные пункты, но это не повсеместная практика», - подчеркнул Алексей Цыденов.Что касается, туристических потоков на Байкал и курорты Бурятии, то не будет никаких препятствий для организованных групп, в которых туристы имеют на руках результаты ПЦР-анализов. Заметим, в республике нынче активно продолжается программа авиачартеров на озеро-море в рамках развития внутреннего туризма.Что касается жителей республики, имеющих загородные дома и дачи на Байкале, то хозяева смогут посещать их, имея документы на недвижимость и отправляясь туда сами, но не с гостями с поездкой «выходного дня» или «на шашлыки».Для выезжающих из Бурятии никаких ограничений нет, подчеркнул глава республики.Фото: «Номер один»