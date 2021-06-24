24.06.2021
Бурятия, вводящая локдаун, оставляет Байкал открытым для организованных тургрупп

Бурятия, вводящая локдаун, оставляет Байкал открытым для организованных тургрупп

Жители республики смогут свободно посещать свои дачи в курортных местах, но без гостей

Вводимый в Бурятии с 27 июня локдаун не подразумевает ограничений сообщения между районами республики и, тем более, с другими регионами страны. Об этом заявил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Свобода передвижения не ставится под сомнение. Продолжат прибывать в республику и командированные», - отметил он.

«У нас есть два села в Закаменском районе, которые из-за высокой заболеваемости коронавирусом установили блок-посты на въездах. Может быть, их примеру последуют еще какие-то населенные пункты, но это не повсеместная практика», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Что касается, туристических потоков на Байкал и курорты Бурятии, то не будет никаких препятствий для организованных групп, в которых туристы имеют на руках результаты ПЦР-анализов. Заметим, в республике нынче активно продолжается программа авиачартеров на озеро-море в рамках развития внутреннего туризма.

Что касается жителей республики, имеющих загородные дома и дачи на Байкале, то хозяева смогут посещать их, имея документы на недвижимость и отправляясь туда сами, но не с гостями с поездкой «выходного дня» или «на шашлыки».

Для выезжающих из Бурятии никаких ограничений нет, подчеркнул глава республики.

Фото: «Номер один»
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