Бурятия, вводящая локдаун, оставляет Байкал открытым для организованных тургрупп

Жители республики смогут свободно посещать свои дачи в курортных местах, но без гостей
Вводимый в Бурятии с 27 июня локдаун не подразумевает ограничений сообщения между районами республики и, тем более, с другими регионами страны. Об этом заявил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Свобода передвижения не ставится под сомнение. Продолжат прибывать в республику и командированные», - отметил он.
«У нас есть два села в Закаменском районе, которые из-за высокой заболеваемости коронавирусом установили блок-посты на въездах. Может быть, их примеру последуют еще какие-то населенные пункты, но это не повсеместная практика», - подчеркнул Алексей Цыденов.
Что касается, туристических потоков на Байкал и курорты Бурятии, то не будет никаких препятствий для организованных групп, в которых туристы имеют на руках результаты ПЦР-анализов. Заметим, в республике нынче активно продолжается программа авиачартеров на озеро-море в рамках развития внутреннего туризма.
Что касается жителей республики, имеющих загородные дома и дачи на Байкале, то хозяева смогут посещать их, имея документы на недвижимость и отправляясь туда сами, но не с гостями с поездкой «выходного дня» или «на шашлыки».
Для выезжающих из Бурятии никаких ограничений нет, подчеркнул глава республики.
Фото: «Номер один»
«Свобода передвижения не ставится под сомнение. Продолжат прибывать в республику и командированные», - отметил он.
«У нас есть два села в Закаменском районе, которые из-за высокой заболеваемости коронавирусом установили блок-посты на въездах. Может быть, их примеру последуют еще какие-то населенные пункты, но это не повсеместная практика», - подчеркнул Алексей Цыденов.
Что касается, туристических потоков на Байкал и курорты Бурятии, то не будет никаких препятствий для организованных групп, в которых туристы имеют на руках результаты ПЦР-анализов. Заметим, в республике нынче активно продолжается программа авиачартеров на озеро-море в рамках развития внутреннего туризма.
Что касается жителей республики, имеющих загородные дома и дачи на Байкале, то хозяева смогут посещать их, имея документы на недвижимость и отправляясь туда сами, но не с гостями с поездкой «выходного дня» или «на шашлыки».
Для выезжающих из Бурятии никаких ограничений нет, подчеркнул глава республики.
Фото: «Номер один»