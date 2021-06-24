В Улан-Удэ парикмахер превратила волосы клиентки в пух

Неустойка и моральный вред за некачественную услугу обошлись мастеру в 21 тысячу рублей



Судебные приставы Бурятии взыскали жительнице Улан-Удэ неустойку и компенсацию морального вреда за некачественно оказанную парикмахерскую услугу, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Женщина обратилась в парикмахерскую для окрашивания волос и их восстановления. После первого обесцвечивания и тонирования волос полученный результат не удовлетворил потребителя. Мастер, согласившись с тем, что работа выполнена некачественно, стала переделывать свою работу. В результате пострадавшей был причинен ожог головы, а также заметно усилилось выпадение волос и они стали похожи на пух.



В заявлении о возврате денег за оказание некачественных услуг потребителю было отказано, в связи с чем она обратилась в суд за защитой своих нарушенных прав. Статьей 14 закона «О защите прав потребителей» предусмотрено, что вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара(работы, услуга), подлежат возмещению в полном объеме.



В рамках исполнительного производства судебными приставом-исполнителем проведен комплекс принудительных мер, вследствие чего должница оплатила сумму неустойки и компенсации морального вреда в размере 21 тысячи рублей.



Взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшей стороне в полном объеме. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительных документах.



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