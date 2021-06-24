В Бурятии юный блогер допросил прокуроров

Коллектив Восточно-Байкальской межрайонной прокуратуры дал интервью гимназисту



В Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру поступило письмо от ученика четвертого класса гимназии № 33 Улан-Удэ Егора Сотнича о получении интервью на тему экологических проблем Байкала.



Десятилетний Егор ведет собственный YouTubе канал «Красная вилка», является финалистом первого дальневосточного онлайн-видеофестиваля «Красиво.ДВ» с роликом «Будь борцом! Стань чемпионом!», победителем киноконкурса outdoor-видеороликов YouTube-контента «Спорт-Марафон» в Москве с роликом «Неожиданный экологический субботник».



Безусловно, такой активный, развитый и любознательный ребенок заинтересовал работников прокуратуры. На интервью к Егору пожелал прийти весь коллектив Восточно-Байкальской межрайонной прокуратуры в полном составе, сообщили в ее пресс-службе.



Мальчика пригласили в прокуратуру, где сотрудники ответили на все вопросы интервьюера. Юного активиста интересовали проблемы грязного воздуха и бродячих животных в Улан-Удэ, загрязнения озера Байкал и его главного притока реки Селенга. Кроме того, на встрече оговорили «мусорные» лайфхаки: каким образом используется мусор для домашнего хозяйства и творчества. Также коллектив принял участие в создании некоторых эпизодов будущего мультфильма ребенка на тему сохранения экологии Байкала.



В конце встречи Егор подарил всем сувениры, сделанные своими руками из мусора: картину «Прокурор и Егор на берегу реки Селенга», нарисованную на упаковке от пиццы и вырезанные из этого же картона магниты на холодильник «Байкал сохраняют смелые».



В свою очередь сотрудники прокуратуры поблагодарили мальчика за проявленное им неравнодушие к проблемам экологии, вручили «Красную книгу земли» и памятные подарки, выразив желание поддерживать дальнейшее общение.



Фото: epp.genproc.gov.ru

