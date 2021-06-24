В Бурятии участник Великой Отечественной войны отметил 95-летие

После военных событий Константин Ванглинский 30 лет проработал водителем санавиации

Участнику Великой Отечественной войны Константину Владимировичу Ванглинскому исполнилось 95 лет. Он родился 23 июня 1926 года в Белорусской ССР, на станции Славная.

- Четырнадцатилетним подростком поступил в ремесленное училище в г. Осинторф. В 1941 году окончил училище и в этом же году учебное заведение эвакуировали в Мордовию. Работал слесарем в железнодорожном депо на станции Разуваевка, - рассказывают в минсоцзащиты Бурятии.

В конце 1944 года был призван ряды Советской армии. После четырехнедельных курсов молодого бойца Константина Владимировича в январе 1945 года в составе стрелковой дивизии направили на 3-й Белорусский фронт, которым командовал Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. Первое боевое крещение он принял под Кёнигсбергом.

- 6 апреля мы участвовали в ночном штурме города. Через три дня, Кёнигсберг капитулировал. 20 апреля 1945 года войска освободили г. Пиллау - ныне г. Балтийск - бывший оплот немцев на востоке. Город Кёнигсберг был сильно укреплен, окружен мощными и надежными оборонительными сооружениями. На подступах к городу стояли танковые, моторезервные дивизии, пехотные части. Еще, город был окружен большой канавой с водой. Солдаты настилали понтоны, что бы танки могли пройти. Бои под Кенигсбергом были ожесточенными, - вспоминает Константин Владимирович.

Действия армии, по словами участника тех кровопролитных событий, были уверенными и умными. Во взятии города были задействованы советские тяжелые самолеты-бомбардировщики, которые бомбили город каждые 10 минут, громила артиллерия, а затем пошли танки и пехота.

- В атаке уже не было ненависти, была только злость. Солдаты и командиры сражались мужественно и храбро. Самой важной задачей для меня было: бесперебойное обеспечение работы «Максима». В перерыве между боями восстанавливали судоходный канал, рыли траншеи. Немецкие стрелки обстреливали нас, не давая покоя. Солдатам в недолгих передышках удавалось помыться в бане, кормили хорошо. Бывалые солдаты, как могли, оберегали нас, молодых, необстрелянных, делились опытом, осторожно вводили в бой... И снова сражение. Через три дня Кёнигсберг пал, жители вывешивали из окон белые полотна. Тяжелый бой был и под г. Пиллау (ныне г. Балтийск). Во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом наши части его освободили, - вспоминает мужчина.

За освобождение Кёнигсберга, за мужество и отвагу солдаты, в том числе Константин Ванглинский, были награждены орденом Славы II степени. Награды вручал генерал армии И.Х. Баграмян.

Константин Владимирович Ванглинский принимал участие в наступательных действиях в Восточной Пруссии, в ликвидации Курляндской немецкой группировки. Был демобилизован в мае 1946 году. Награжден Орденом Отечественной войны II степени.

После войны Константин Владимирович трудился на строительстве железной дороги от Улан-Батора до китайской границы, в 1957 году вернулся в Бурят-Монгольскую АССР. С этого времени в течение 30 лет, до 1987 года, работал водителем санитарной авиации Республиканской больницы им. Н.А Семашко.

Тысячи километров отмерил он на своей машине по дорогам Бурятии, в любое время года, в любую погоду, доставляя врачей для оказания срочной медицинской помощи больным и пострадавшим. Таким образом, он тоже на своем посту помогал спасать людей. А сколько их было - не сосчитать.





фото: минсоцзащиты РБ