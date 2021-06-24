В Улан-Удэ парки открыты только для прохода работающих горожан

Еще можно будет посещать площадку для выгула собак



Парки им. Орешкова и Юбилейный открыты для прохода горожан с 6:30 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00.

– На время локдауна оставляем отрытыми парки утром и вечером, но только для прохода горожан. Люди ходят через парки на работу и на остановку, – сказал мэр Игорь Шутенков.

Кроме того, в период с 6:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 открыт проход на площадку для выгула собак. Скамейки для отдыха временно перекрыты. Администрация Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к таким ограничениям.

Напомним, что локдаун в республике объявлен с 27 июня по 11 июля 2021 года.







фото6 администрация города