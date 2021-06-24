Совет Федерации одобрил четыре «лесных» закона

Они призваны обеспечивают реформу лесного комплекса, полномочия по лесоустройству передаются на федеральный уровень



Законопроекты, направленные на улучшение механизма лесоустройства, совершенствование воспроизводства лесов, регулирование вопросов лесопользования для рекреации и унификацию понятий лесного законодательства, одобрил Совет Федерации 23 июня. Документы входят в пакет законов, которые обеспечивают реформу лесного комплекса, начатую по поручению президента РФ о декриминализации лесной отрасли, сообщает пресс-служба минприроды РФ.



Полномочия по лесоустройству передаются на федеральный уровень. После вступления в силу соответствующего закона лесоустроительными работами будет заниматься подведомственное Рослесхозу ФГБУ «Рослесинфорг». Также правовая норма определяет, в каком порядке будет проводиться лесоустройство, устанавливает квалификационные требования к таксаторам. Право осуществлять отвод и таксацию лесосек получат специалисты, включенные в специальный реестр.



Чтобы материалы лесоустройства сохраняли актуальность, соответствующие работы на территории интенсивного освоения лесов необходимо проводить не реже одного раза в 10 лет. В соответствии с новым законопроектом, если таксация лесов проведена более 10 лет назад, заготовка древесины на таких участках теперь будет запрещена.



Кроме того, под запрет попадает пребывание в лесах техники и оборудования, которые предназначены для рубки леса и транспортировки древесины, без разрешительной документации.



Древесину, заготовленную государственными или муниципальными учреждениями во время санитарных рубок, законопроект обязывает продавать только на организованных торгах.



Согласно еще одному из одобренных законопроектов, вводится новый вид использования лесов – «создание лесных питомников и их эксплуатация». Временные и постоянные лесопитомники могут создаваться на предоставленных для этих целей лесных участках, где допускается строительство капитальных и некапитальных сооружений.



Также увеличивается срок компенсационного лесовосстановления с 1 года до трех лет при условии обеспечения агроухода за высаженными лесными растениями в течение трех лет с момента посадки. Государственные и муниципальные лесные учреждения получают возможность выполнять работы по компенсационному лесовосстановлению или лесоразведению за счет средств лесопользователей, обязанных выполнять такие работы.



Таким образом запускается механизм, который позволяет лицам, обязанным проводить компенсационное лесовосстановление, выбирать – делать это самостоятельно или за плату привлекать к лесовосстановлению лиц, обладающих необходимыми квалифицированными кадрами, техникой и оборудованием. Ожидается, что такое положение повысит эффективность работ по компенсационному лесовосстановлению и даст возможность получать прибыль лесхозам, которые будут предоставлять такие виды услуг.



Третьим из рассматриваемых законопроектов утверждаются изменения, которые направлены на регулирование вопросов использования лесов под рекреацию. Объекты, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом, возводить в таких лесах можно, но их площадь должна быть не более 20% общей площади предоставленного лесного участка.



Соблюдение этого требования обеспечит государственная и муниципальная экспертиза проектов освоения лесов, предусматривающих размещение рекреационных объектов. Проект закона не ослабляет правовые режимы лесов и не нарушает права граждан на свободное и бесплатное пребывание в лесах.



Кроме того, Совфед одобрил законопроект, который унифицирует понятия, используемые в лесном, таможенном законодательстве и ряде других правовых отраслей. В соответствие приведены, например, такие понятия, как «лесной комплекс», «древесина», «продукция переработки древесины», «лесоматериалы», «глубокая переработка древесины» и ряд ругих.



Напомним, 4 февраля 2021 года вступил в силу ключевой федеральный закон, направленный на совершенствование правового регулирования лесных отношений, а также призванный в целом повысить эффективность и прозрачность лесной отрасли. В частности, документ предусматривает создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК) с обеспечением полной прослеживаемости древесины от ее заготовки, мест складирования до производства продукции ее переработки и вывоза продукции из Российской Федерации.



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