В Улан-Удэ появились улыбающиеся светофоры

Эмоциональные светофоры появились по улице Бабушкина

В качестве эксперимента МБУ «Горсвет», подведомственное учреждение Комитета городского хозяйства, наклеил смайлики на стекла светофоров по ул. Бабушкина на ост. «Республиканский бизнес-инкубатор».

Как сообщили в администрации города, инициатива согласована с местным управлением ГИБДД. Смайлики идут трех цветов: «красный» цвет - это грустное лицо, «желтый» - задумчивое лицо, «зелёный» - веселое лицо. В социальных сетях уже отметили такое новшество, пока реакция горожан положительная.

фото: администрация города