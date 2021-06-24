Бывший сити-менеджер Читы осужден за взятки

Суд назначил ему наказание 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима



Двенадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание назначил суд экс-сити-менеджеру Читы и бывшему первому замминистра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олегу Кузнецову. Он признан виновным в двух эпизодах «получения взятки в особо крупном размере», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Как установлено следствием и судом, Олег Кузнецов, занимая должность руководителя администрации Читы, в 2016-2019 годах использовал должностное положение для получения взяток от одного из читинских предпринимателей за оказание ему покровительства.



В 2016 году Олег Кузнецов получил от предпринимателя взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ. Предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории частного дома, расположенного в пригороде Читы и принадлежащего гражданской супруге Кузнецова. Стоимость работ составила 2,3 млн рублей. В этом же году предприниматель восстановил дом сожительницы Кузнецова, уничтоженный пожаром, оплатив стоимость ремонта на сумму около 7 млн рублей. Помимо этого, предприниматель приобрел мебель и другие предметы на сумму около 700 тысяч рублей.



Таким образом, общая сумма взяток Кузнецову составила около 10 млн рублей. В ходе предварительного следствия Кузнецов не признал вину в инкриминируемом деянии.



Предприниматель сам сообщил о факте даче взятки чиновнику в правоохранительные органы и освобожден от уголовной ответственности.



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