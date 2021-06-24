В Бурятии служители дацана попросили верующих молиться дома

Во время локдауна ритуалы и хуралы будут проходить в онлайне

В социальных сетях служители Иволгинского дацана обратились к верующим жителям Бурятии. На период локдауна прихожан просят молиться дома и воздержаться от посещения хуралов и ритуалов.

- По аналогии с подобной ситуацией в прошлом году мы будем принимать ваши прошения о хуралах и ритуалах (в т.ч. Лусад) онлайн. В группах дацана в Фэйсбук и Инстаграм опубликованы расписания в основных храмах с телефонами лам, номера которых привязаны к банковским картам, таким образом вы можете сделать подношения на хурал, а имена сообщить по этим же номерам в вайбере, - рассказали о временных условиях в Иволгинском дацане.

В дацане отметили, что в случае крайней необходимости, жители все же могут приезжать в храм, соблюдая все меры предосторожности.

- Пожалуйста, берегите себя и своих близких, оставайтесь в это время дома! В случае крайней необходимости, приезжая в дацан, соблюдайте все меры предосторожности: обязательно ходите в маске, обрабатывайте руки антисептиком и сохраняйте дистанцию не менее 1,5 метров, - сообщил Ширээтэ Лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков.

фото: Номер один