В Улан-Удэ начнется дезинфекция подъездов из-за грядущего локдауна

С 25 июня всем управляющим компаниям выдадут специальные растворы для обработки

Завтра, с 25 июня по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова МУП «Водоканал» будет бесплатно выдавать всем столичным управляющим организациям и ТСЖ дезинфицирующий раствор для обработки поручней, дверей, почтовых ящиков, мусоропроводов в подъездах многоквартирных домов

- Эффективной противоэпидемической мерой защиты жизни и здоровья людей, подвергающихся потенциальной опасности, может служить профилактическая дезинфекционная обработка поверхностей помещений, - сообщили в Комитете городского хозяйства.

Дезинфицирующее средство является готовым раствором, не требует разведения водой и полностью соответствует всем ГОСТ. Средство не имеет ярко-выраженного запаха, не имеет запаха хлора, не агрессивно, не обладает коррозийной активностью. Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, на объектах коммунально-бытовой сферы, общественного питания, учреждениях образования, культуры, отдыха и спорта.

- Уборку можно проводить в присутствии людей, средство не вызывает местно-раздражающего действия и даже разрешено в отделениях неонатологии и детских учреждениях, - отметили в ведомстве.

Дезинфицирующее средство из расчета 5 литров на обработку одного подъезда будет выдаваться 25 июня 2021 г. с 13.00 до 16.00 по адресу ул. Борсоева, 101. Далее еженедельно выдача раствора будет происходить по вторникам и четвергам. Всего в запасе предприятия находится около свыше 40 тыс. литров данного дезинфицирующего средства. Письма с рекомендациями Роспотребнадзора в управляющие организации ранее были направлены.







фото: КГХ